"Уже о футболе не думал". Новобранец сборной Украины рассказал о тяжелом периоде в карьере

Защитник "Руха" и национальной команды Украины Алексей Сыч сказал, что мог завершить футбольную карьеру из-за проблем со здоровьем.

"Была такая довольно неприятная история у меня, она случилась в 11-м классе. После лета я вырос. Я был до 10-го класса очень маленький - 1,50-1,60. Не хватало мне роста, не хватало веса. И где-то за период лета я очень сильно подрос, вымахал просто.

Я стал крупнее, выше, и с моими сверстниками было достаточно трудно тягаться в физическом плане. Очень сильно подрос, но, с другой стороны, это немножко повлияло на мое здоровье: у меня начали болеть пах, спина. Делали всякие МРТ, врачи мне понарассказывали всякой ерунды.

В общем я не тренировался после этого полтора года. Честно, я уже о футболе не думал. Поступил в университет в Луцке - учился год на бухгалтера-налоговика. Довольно мне интересно было, как-то это все втягивало меня, я всегда любил с компьютером работать. Папа у меня преподавал информатику в школе, вдохновение к математике он мне передал.

- Если бы не футбол - пошел бы работать в финансовой сфере?

- Думаю, что-то типа того, но, как по мне, сидячая работа - это не для меня.

- 11-й класс, полтора года не занимался спортом вообще, пошел в университет. Что дальше произошло, как ты вернулся к спорту?

- Ездил к врачам - как говорят, "да-да", "нет-нет", тренироваться, не тренироваться, можно ли. И как-то оно все само зажило. Врачи дали добро, и я начал тренироваться с луцкой командой "Адреналин". Потом мой отец договорился, чтобы я тренировался с немножко меньшими, чем я, с "Волынью" - я с ними начал тренироваться.

Мы были в хороших отношениях с тренером Романом Гнативым в "Карпатах". Папа к нему набрал: "Можно ли на просмотр в U-19?" - "Да, без вопросов“. И все, я тогда поехал на просмотр и начал уже с ними полноценно тренироваться и подписал свой первый контракт».