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Правым защитником Ворсклы заинтересовались украинские гранды и МЛС
Решение по игроку
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Правый защитник "Ворсклы" Илья Крупский заинтересовал киевское "Динамо", "Шахтер" и клубы МЛС.
По информации ТаТоТаке, представители "Динамо" и "Шахтера" ведут переговоры с игроком "Ворсклы". Отмечается, что донецкий клуб пока ведет себя более пассивно в переговорах, чем киевляне.
Также Крупским заинтересованы неназванные клубы из МЛС. Минимум два из них сейчас готовы заплатить за трансфер 2+ миллиона евро.
Илья Крупский в текущем сезоне отдал одну голевую передачу в 11 матчах УПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. Отступные игроки составляют 2+ миллиона евро.
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