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Ингулец выставил на трансфер футболистов, ранее переведенных в дубль
Придется искать другие варианты продолжения карьеры
Президентом "Ингульца" Александр Поворознюк и главный тренер петровцев Василий Кобин провели совещание относительно переведенных в команду U-19 игроков. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
По информации источника, все эти футболисты (Александр Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко, Артем Ситало и Максим Мельничук – прим.) переведены в дубль, но при этом также выставлены на трансфер.
Действующие контракты вышеперечисленных игроков рассчитаны с "Ингульцом" до лета следующего года. С 1 января они смогут подписывать предварительные соглашения с другими клубами.
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