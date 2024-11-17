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Ингулец выставил на трансфер футболистов, ранее переведенных в дубль

Премьер-лига

Придется искать другие варианты продолжения карьеры

Ингулец выставил на трансфер футболистов, ранее переведенных в дубль

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Президентом "Ингульца" Александр Поворознюк и главный тренер петровцев Василий Кобин провели совещание относительно переведенных в команду U-19 игроков. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, все эти футболисты (Александр Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко, Артем Ситало и Максим Мельничук – прим.) переведены в дубль, но при этом также выставлены на трансфер.

Действующие контракты вышеперечисленных игроков рассчитаны с "Ингульцом" до лета следующего года. С 1 января они смогут подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Читайте такжеЗа октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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