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Бени Макуана на правах аренды продолжит карьеру в Карпатах
Причиной стало непрофессиональное исполнение своих обязанностей
Фото: Полісся
Полузащитник житомирского "Полесья" полузащитник Бени Макуана на правах аренды перейдет в "Карпаты". Об этом сообщил Игорь Бурбас.
"Мне казалось, что это любимец президента, но дисциплина подводит Макуана. Сейчас его отстранили от первой команды. По моей информации, он уйдет в аренду в "Карпаты", — рассказал Бурбас.
Напомним, ранее журналист Михаил Спиваковский сообщил, что 22-летнего футболиста уже переводили во вторую команду "волков" из-за "непрофессионального выполнения своих обязанностей".
Добавим, что за этот сезон конголезский футболист принял участие только в 4 матчах, без результативных действий.
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