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Бени Макуана на правах аренды продолжит карьеру в Карпатах

Премьер-лига

Причиной стало непрофессиональное исполнение своих обязанностей

Бени Макуана на правах аренды продолжит карьеру в Карпатах

Фото: Полісся

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Полузащитник житомирского "Полесья" полузащитник Бени Макуана на правах аренды перейдет в "Карпаты". Об этом сообщил Игорь Бурбас.

"Мне казалось, что это любимец президента, но дисциплина подводит Макуана. Сейчас его отстранили от первой команды. По моей информации, он уйдет в аренду в "Карпаты", — рассказал Бурбас.

Напомним, ранее журналист Михаил Спиваковский сообщил, что 22-летнего футболиста уже переводили во вторую команду "волков" из-за "непрофессионального выполнения своих обязанностей".

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Добавим, что за этот сезон конголезский футболист принял участие только в 4 матчах, без результативных действий.

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Источник:
Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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