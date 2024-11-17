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Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер
О ком речь?
Фото: УАФ
Журналист Игорь Бурбас сообщил, что донецкий "Шахтер" заинтересовался полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным.
Внутри "Шахтера" сейчас продолжаются споры относительно подписания дебютанта сборной Украины: Дарио Срна хочет видеть Калюжного в составе "горняков", тем временем генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин против этого трансфера.
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Отмечается, что решение по переходу Калюжного будет за главным тренером донецкого клуба Марино Пушичем.
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Источник:Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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JudgeDredd (Київ)
17.11.2024 в 16:23
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