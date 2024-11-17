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Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

О ком речь?

Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер

Фото: УАФ

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что донецкий "Шахтер" заинтересовался полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным.

Внутри "Шахтера" сейчас продолжаются споры относительно подписания дебютанта сборной Украины: Дарио Срна хочет видеть Калюжного в составе "горняков", тем временем генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин против этого трансфера.

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Отмечается, что решение по переходу Калюжного будет за главным тренером донецкого клуба Марино Пушичем.

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Источник: Легионер Полесья, перешедший в УПЛ из Лиги 1, продолжит карьеру в Карпатах
Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
17.11.2024 в 16:23
Коли встиг стати зіркою збірної?)) Він за неї тільки два матчі зіграв.
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Комментарии 5
JudgeDredd (Київ)
17.11.2024 в 16:23
Коли встиг стати зіркою збірної?)) Він за неї тільки два матчі зіграв.
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0
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Василь з конопель (Амстердам )
17.11.2024 в 15:25
Все вирішують гроші. Якщо знаючи , що він отримує одну з найнижчих зарплат в Олександрії то так. Але йти в це болото , якщо найти інший клуб то треба подумати.
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tekutiev (донецк,Украина)
17.11.2024 в 16:05
ты сам тоже из болота квакаешь?
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Не люблю футбол (Хорол)
17.11.2024 в 14:55
Калюжний,давай у Європу
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tekutiev (донецк,Украина)
17.11.2024 в 16:05
не тебе решать .....
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