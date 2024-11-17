Звезда сборной Украины этой зимой переберется в Шахтер

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что донецкий "Шахтер" заинтересовался полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным.

Внутри "Шахтера" сейчас продолжаются споры относительно подписания дебютанта сборной Украины: Дарио Срна хочет видеть Калюжного в составе "горняков", тем временем генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин против этого трансфера.

Отмечается, что решение по переходу Калюжного будет за главным тренером донецкого клуба Марино Пушичем.