Динамо заинтересовано центрбеком Зари

Киевское "Динамо" заинтересовано в Андерсоне Жордани из "Зари".

Читайте также Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко

Как отмечается, у "Динамо" есть несколько позиций, которые нуждаются в усилении, среди которых центральный защитник, правый вингер и центрфорвард. Несмотря на эту ситуацию, руководство киевлян заинтересовано в подписании 25-летнего центрального защитника Андерсона Жордана из "Зари".

Добавим, что за этот сезон бразилец забил 2 гола и сделал ассист в 13 матчах УПЛ.