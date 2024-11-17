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Динамо заинтересовано центрбеком Зари

Премьер-лига

Ищут усиление

Динамо заинтересовано центрбеком Зари

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" заинтересовано в Андерсоне Жордани из "Зари".

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Как отмечается, у "Динамо" есть несколько позиций, которые нуждаются в усилении, среди которых центральный защитник, правый вингер и центрфорвард. Несмотря на эту ситуацию, руководство киевлян заинтересовано в подписании 25-летнего центрального защитника Андерсона Жордана из "Зари".

Добавим, что за этот сезон бразилец забил 2 гола и сделал ассист в 13 матчах УПЛ.

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Источник:
Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
17.11.2024 в 16:03
пихалёнок и герреро сильно помогли дырявым?
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
17.11.2024 в 16:03
пихалёнок и герреро сильно помогли дырявым?
Ответить
0
1

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