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Динамо заинтересовано центрбеком Зари
Ищут усиление
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" заинтересовано в Андерсоне Жордани из "Зари".
Как отмечается, у "Динамо" есть несколько позиций, которые нуждаются в усилении, среди которых центральный защитник, правый вингер и центрфорвард. Несмотря на эту ситуацию, руководство киевлян заинтересовано в подписании 25-летнего центрального защитника Андерсона Жордана из "Зари".
Добавим, что за этот сезон бразилец забил 2 гола и сделал ассист в 13 матчах УПЛ.
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Источник:Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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tekutiev (донецк,Украина)
17.11.2024 в 16:03
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