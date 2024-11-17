КМ. Полесье – Левый Берег 2:1

"Полесье" и "Левый Берег" сыграли контрольный матч.

В середине первого тайма хозяева вышли вперёд. "Полесье" атаковало по флангу, после футболисты совершили заброс во вратарскую. Игроки забили гол. Так первый тайм и закончился

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме "Полесье" пропустили на 51-й минуте. Голкипер отбил удар гостей, но мяч снова оказался у "Левого Берега". Киевская команда сравняла счёт. Ближе к концу матча хозяева вырвали победу - гол с дальней дистанции забил Богдан Леднёв.

Контрольный матч

"Полесье" - "Левый Берег" 2:1