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КМ. Полесье – Левый Берег 2:1

Премьер-лига

Команды зря времени не теряют

КМ. Полесье – Левый Берег 2:1

Фото - ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" и "Левый Берег" сыграли контрольный матч.

В середине первого тайма хозяева вышли вперёд. "Полесье" атаковало по флангу, после футболисты совершили заброс во вратарскую. Игроки забили гол. Так первый тайм и закончился

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Во втором тайме "Полесье" пропустили на 51-й минуте. Голкипер отбил удар гостей, но мяч снова оказался у "Левого Берега". Киевская команда сравняла счёт. Ближе к концу матча хозяева вырвали победу - гол с дальней дистанции забил Богдан Леднёв.

Контрольный матч

"Полесье" - "Левый Берег" 2:1

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Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Владислав Прийменко
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