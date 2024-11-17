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КМ. Полесье – Левый Берег 2:1
Команды зря времени не теряют
Фото - ФК Полісся
"Полесье" и "Левый Берег" сыграли контрольный матч.
В середине первого тайма хозяева вышли вперёд. "Полесье" атаковало по флангу, после футболисты совершили заброс во вратарскую. Игроки забили гол. Так первый тайм и закончился
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Во втором тайме "Полесье" пропустили на 51-й минуте. Голкипер отбил удар гостей, но мяч снова оказался у "Левого Берега". Киевская команда сравняла счёт. Ближе к концу матча хозяева вырвали победу - гол с дальней дистанции забил Богдан Леднёв.
Контрольный матч
"Полесье" - "Левый Берег" 2:1
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