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ЛНЗ раздумывает над увольнением Карраско. Уже рассматриваются кандидаты на его замену - источник
Интересные потенциальные имена
Фото: ФК ЛНЗ
По информации журналиста Игоря Бурбаса, в черкасском "ЛНЗ" недовольны работой главного тренера Андреаса Карраско. Руководство сейчас раздумывает над увольнением испанца.
Кроме этого, клуб уже рассматривает кандидатов на должность главного тренера. Источник отмечает, что главным претендентом на должность является экс-тренер "Днепра-1" Александр Кучер. Также рассматриваются кандидатуры Романа Григорчука, Желько Любеновича и Младена Бартуловича.
Прямо сейчас "ЛНЗ" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. Под руководством Карраско команда одержала 5 побед, трижды сыграла вничью и 6 раз уступила.
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