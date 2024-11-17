Лупашко считает Карпаты одной из самых прессингующих команд УПЛ

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко ответил на комментарий болельщика, который упрекнул команду за недостаток агрессии.

"Мы являемся одной из самых прессингующих команд лиги. Мы играли сейчас на выезде с "Александрией", которая считает своей самой большой силой начало атаки, билд-ап. Им очень комфортно, когда их прессингуют, и их никто не пытается прессинговать. Приехал дебютант УПЛ "Карпаты" - и прессинговал их весь матч, очень много отбирал этих мячей. Я считаю, что мы являемся очень агрессивной командой, и мое понимание футбола - агрессивное. Могу согласиться с вами в том, что индивидуальной агрессии не хватает. Потому что как команда мы агрессивны, но в индивидуальных ситуациях мы должны быть более жесткими, более решительными - с этим могу согласиться", - сказал Лупашко.