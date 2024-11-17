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Лупашко считает Карпаты одной из самых прессингующих команд УПЛ

Премьер-лига

Много прессингуют

Лупашко считает Карпаты одной из самых прессингующих команд УПЛ

Фото: Карпати

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Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко ответил на комментарий болельщика, который упрекнул команду за недостаток агрессии.

"Мы являемся одной из самых прессингующих команд лиги. Мы играли сейчас на выезде с "Александрией", которая считает своей самой большой силой начало атаки, билд-ап. Им очень комфортно, когда их прессингуют, и их никто не пытается прессинговать. Приехал дебютант УПЛ "Карпаты" - и прессинговал их весь матч, очень много отбирал этих мячей. Я считаю, что мы являемся очень агрессивной командой, и мое понимание футбола - агрессивное. Могу согласиться с вами в том, что индивидуальной агрессии не хватает. Потому что как команда мы агрессивны, но в индивидуальных ситуациях мы должны быть более жесткими, более решительными - с этим могу согласиться", - сказал Лупашко.

После 12-ти туров УПЛ "Карпаты" занимают 7-е место в турнирной таблице. Вчера, 16-го ноября, команда уступила в спарринге "Буковине" (0:1).

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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