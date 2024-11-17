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Перехода не будет? В Карпатах прокомментировали инсайд Бурбаса относительно Макуана

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Перехода не будет? В Карпатах прокомментировали инсайд Бурбаса относительно Макуана

Фото: Полісся

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Журналист Игорь Бурбас делился информацией, что полузащитник "Полесья" Бени Макуана на правах аренды перейдет в "Карпаты". Все из-за плохой дисциплины игрока.

Однако, заместитель директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш не подтверждает эту информацию.

"Футбольный клуб "Карпаты" не ведет переговоров относительно аренды Макуаны. Опровергаем информацию инсайдера Бурбаса», - сказал Авдыш в комментарии "Брутальному Футболу“.

В этом сезоне Макуана принял участие лишь в 4-х матчах "Полесья". Ранее была информация, что конголезца перевели во вторую команду клуба.

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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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