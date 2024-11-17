Инсайдер озвучил сумму, которую Буткевич выделит на зимние трансферы. Также рассказал, кто покинет Полесье

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что "Полесье" планирует значительные кадровые изменения зимой. Речь идет о составе команды.

"По моей информации, Буткевич готов выделить 5 миллионов долларов на зимние трансферы "Полесья". Не жалеет владелец денег на клуб, надо отдать должное. Лишь бы это давало результат, тогда вопросов не будет".

"Под Ашура покупали Майсурадзе, который по моей информации обошелся "Полесью" в 1 млн 100 тысяч евро. Сейчас слухи, доходящие до меня, утверждают, что Майсурадзе будет выставлен на трансфер. Купить за такие деньги очень легко, а вот продать - это искусство, которому нужно учиться.

Также на дверь укажут Луиферу, за которого заплатили примерно как за Майсурадзе. Эрнандес не был основным в последних матчах команды Ашура.

Кудрику готовы предоставить статус свободного агента уже зимой, хотя у него контракт до конца сезона. Контракты с Поспеловым и Кушниренко не планируют продлевать, срок их соглашений истекает в конце этого года, поэтому они покинут клуб в конце декабря", - сказал журналист.