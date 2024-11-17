"Могу сравнить украинский чемпионат со швейцарским": французский легионер Кривбасса - о стартовом периоде в клубе

Французский нападающий "Кривбасса" Ноа Ндомбази рассказал о том, как проходит его адаптация в Украине и клубе.

- Ноа, ты провел свои дебютные матчи за "Кривбасс". Какие у тебя эмоции по поводу этого и можешь ли уже оценить уровень УПЛ, ведь у тебя есть опыт выступлений в других европейских чемпионатах?

- Я счастлив, что имел возможность сыграть в этих матчах, поэтому чувствую себя мотивированным сейчас. Надеюсь, что я буду продолжать раскрываться в профессиональном плане в "Кривбассе", становиться лучше, как футболист. Уровень УПЛ очень сильный, поэтому буду много работать, чтобы быть на уровне. Могу сравнить украинский чемпионат со швейцарским. Ведь в обоих делают акцент на физические качества футболистов и работают над тактической составляющей игры.

- Болельщикам очень интересно: как ты обосновался в нашем городе и где живешь? Как прошла твоя адаптация в новой команде?

- Хочу поблагодарить товарищей по команде, тренерский штаб и работников клуба за этот теплый прием, который они мне устроили. Конечно, надо было привыкнуть к людям и городу, ведь он действительно отличается от моей Родины. Но сейчас я чувствую себя частью большой красно-белой семьи "Кривбасс", чему бесконечно рад. Сейчас я живу на базе клуба, где созданы очень комфортные условия.

- С кем больше всего подружился за это время?

- Со всеми ребятами в отличных отношениях. Конечно, больше общаюсь с теми, кто свободно владеет французским. Это Жан По, Даниэль Соса, Иван Дибанго и Бакари Конате.

- Кто является твоей самой большой поддержкой на этом этапе карьеры в "Кривбассе"?

- Моя большая поддержка - это моя семья. Моя мама, братья. Именно они разделяют со мной все радости, и все проблемы, которые встречаются на моем футбольном пути и в жизни, в целом.

- Твои конкуренты за место в основе "Кривбасса": Олег Кожушко и Даниэль Соса. Какие у тебя отношения с ребятами?

- Я хорошо коммуницирую, как с Олегом Кожушко, так и с Даниэлем Соса. Они не только сильные игроки, а также замечательные люди. Я могу назвать эту конкуренцию здоровой. Это круто когда в команде присутствует такая конкуренция, она мотивирует и заряжает.

- Вернемся к подписанию контракта с "Кривбассом", которое состоялось в прямом эфире матча с "Александрией". Видел ли ты когда-то что-то подобное в футболе?

- Для меня это был новый опыт. Честно говоря, никогда в жизни не сталкивался с таким. Я был приятно удивлен такой креативностью и подходом медиа-отдела команды, они - большие молодцы, ведь действительно удивили не только меня, а и, уверен, всех болельщиков. Со своей стороны я благодарен Клубу за такую крутую организацию подписания контракта.

- Знаем, что ты владеешь французским. Хуже - английским. Нет ли проблем с языковым барьером в "Кривбассе"?

- Я говорю на французском, испанском и немного на английском. Конечно, бывают сложности, потому что я пока не владею украинским, но есть люди рядом такие как Жан По или Иван Дибанго, которые всегда помогут с переводом.

- Заметили на страницах в соцсетях, что ты много времени уделяешь своей прическе. Считаешь, что твоя прическа самая стильная в команде? По твоему мнению, кто является конкурентом в этом плане в команде?

- Да, я действительно люблю следить за своими волосами, быть так сказать в тренде причесок. Поэтому могу сказать, что моя прическа действительно самая стильная в "Кривбассе", по моему мнению. Однако могу еще выделить прически Жана По и Маттео Аморозо. Они тоже не отстают от меня в этом плане.