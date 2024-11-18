Динамо могло подписать игрока сборной Грузии, который забил автогол в матче с Украиной

Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия летом мог оказаться в киевском "Динамо", сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, центрбека предлагали бесплатно подписать столичному клубу, который как раз находился в поисках игрока на эту позицию. Однако киевляне отказались от кандидатуры 32-летнего футболиста. В результате в сентябре Кверквелия перешел в "Динамо" Тбилиси.

Стоит отметить, что именно Соломон Кверквелия стал автором автогола грузин в матче 5-го тура Лиги наций против команды Украины (1:1).