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Динамо могло подписать игрока сборной Грузии, который забил автогол в матче с Украиной

Премьер-лига

На тот момент он был свободным агентом

Динамо могло подписать игрока сборной Грузии, который забил автогол в матче с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия летом мог оказаться в киевском "Динамо", сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, центрбека предлагали бесплатно подписать столичному клубу, который как раз находился в поисках игрока на эту позицию. Однако киевляне отказались от кандидатуры 32-летнего футболиста. В результате в сентябре Кверквелия перешел в "Динамо" Тбилиси.

Стоит отметить, что именно Соломон Кверквелия стал автором автогола грузин в матче 5-го тура Лиги наций против команды Украины (1:1).

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Украина Грузия Динамо (Киев) Соломон Кверквелия Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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