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Динамо могло подписать игрока сборной Грузии, который забил автогол в матче с Украиной
На тот момент он был свободным агентом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия летом мог оказаться в киевском "Динамо", сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, центрбека предлагали бесплатно подписать столичному клубу, который как раз находился в поисках игрока на эту позицию. Однако киевляне отказались от кандидатуры 32-летнего футболиста. В результате в сентябре Кверквелия перешел в "Динамо" Тбилиси.
Стоит отметить, что именно Соломон Кверквелия стал автором автогола грузин в матче 5-го тура Лиги наций против команды Украины (1:1).
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