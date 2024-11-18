Шищенко - о поражении от Черноморца: Ошибки будут в каждой игре

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко подвел итоги контрольного матча своей команды против "Черноморца" (1:5).

- Конечно, поражение - это неприятно, но, как я это говорил перед игрой, что для нас сегодня не важно, какие счета будут на табло, потому что нам очень важны взаимодействия, мне очень важно, как они будут действовать в обороне, в атаке, в переходных фазах игры. Честно говоря, я очень доволен действиями игроков.

Да, у нас были ошибки, они будут в каждой игре, но хочется, чтобы эти ошибки не влияли на результат. Сегодня они повлияли, но я считаю, что у нас очень были хорошие действия, хорошие подходы, очень агрессивные атаки, очень мы дисциплинированно сыграли сегодня. Такой формат матча был 4х35 мин и "Черноморец" использовал много игроков, и мы много игроков использовали, поэтому я очень доволен спаррингом, очень доволен действиями.

Счет - ну это такое, бывают такие дни, у соперника есть моменты, и они их реализовывают. У нас была куча моментов, но реализация была сегодня не на самом высоком уровне.

- Вы поделили команду, первые два тайма играли одни 11 игроков и потом другие. Разница довольно существенная получилась в счете между первым, вторым таймом и третьим, четвертым. Я так понимаю, что в реализации в основном причина или еще в чем-то?

- Вы видели, что те ребята, которые играли третий, четвертый тайм, у них было очень много нереализованных моментов, потому что мы контролировали третий, четвертый тайм. Можно сказать, этот период - наша игра. И вы видели, что много моментов было и таких 100%, что ты не понимаешь, как мяч не попал в ворота.

Те, кто играли первый, второй тайм, у них тоже были хорошие подходы, неплохая организация, очень хорошие переходы. Того, что нам не хватает, - это решения, качества в последней трети поля. Я очень много это говорю, потому что действительно нам качества еще не хватает, того качества, которое я хочу видеть от игроков.

Но я очень доволен и той группой игроков, которые играли первый, второй тайм, и теми, которые играли третий, четвертый.

- Месяц назад проходил также контрольный матч, тогда был соперник ФК "Заря". Тогда было четыре тайма по 30 минут, на этот раз по 35. Почему так? Это ваша инициатива была?

Это инициатива "Черноморца" была, мы договорились, они захотели четыре по 35, не было вопросов. Нам тоже это очень важно, потому что есть ребята, которые не в том игровом тонусе, как другие. Нам очень было важно как можно больше сыграть по времени.

Мы договорились с "Черноморцем", это подходило двум командам, поэтому все супер в этом плане.

- Команда имела несколько дней выходных и сейчас собралась провести несколько тренировок. Расскажите, как прошла эта тренировочная неделя?

- Да, у нас были выходные, наслаждались победой над ЛНЗ, это очень важная победа и очень важно, чтобы игроки отдохнули. Мы собрались, тренировались на нашей базе два дня, сыграли сегодня спарринг, завтра будет восстановление и уже с понедельника будем готовиться к "Кривбассу", уже такой недельный цикл у нас будет. Поэтому все идет по плану, как и должно быть, - резюмировал Шищенко.