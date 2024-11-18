”Мы забили - уже хорошо”. Первак подвел итоги спарринга с Полесьем

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Полесья" (1:2) в контрольном матче.

"Сложно сказать, насколько закономерным является результат матча. Главное, что сегодня все ребята получили одинаковую нагрузку. Первоочередной задачей матча было поддержать игровой тонус.

В каждом из таймов испытывали различные тактические схемы, важнейшим в этом матче является подготовка к матчу очередного тура УПЛ с "Рухом".

Во время матча с "Полесьем" были как положительные моменты, так и отрицательные. То, что мы забили, уже хорошо. Только в таких матчах имеем возможность экспериментировать с составом. У нас есть время подготовиться к матчу с "Рухом", но пока не могу сказать как мы будем играть. Все будет зависеть от подготовки футболистов, как физической, так и психологической.

Во время подготовки к матчу с "Рухом" изменились погодные условия и как следствие - время тренировок. Три дня отдохнули, потом ребята четыре дня подряд получали максимальную нагрузку под контролем. Поэтому считаю, что все идет по плану", - сказал Первак.