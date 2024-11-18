Голкипер Ингульца отметился достижением в рамках УПЛ

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук провел свой 10-й "сухой" матч в украинской Премьер-лиге.



Этой отметки 33-летний футболист достиг в игре 13-го тура УПЛ против "Левого Берега" (0:0).

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В текущем сезоне Паламарчук трижды отстоял на "ноль", а также отметился отражением пенальти в трех подряд поединках.

Всего на счету Алексея 33 сыгранных матча в чемпионате Украины.