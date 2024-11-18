Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Ингульца отметился достижением в рамках УПЛ
Інгулець
Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук провел свой 10-й "сухой" матч в украинской Премьер-лиге.
Этой отметки 33-летний футболист достиг в игре 13-го тура УПЛ против "Левого Берега" (0:0).
В текущем сезоне Паламарчук трижды отстоял на "ноль", а также отметился отражением пенальти в трех подряд поединках.
Всего на счету Алексея 33 сыгранных матча в чемпионате Украины.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера
- Григорчук – об игре Украины: Просто хочется выключить телевизор
- Португальский журналист: Трубин – это далеко не самая большая проблема Бенфики
- Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Суркис будет готов отпустить Шапаренко в Трабзонспор
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн