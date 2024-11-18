  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Ингульца отметился достижением в рамках УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Ингульца отметился достижением в рамках УПЛ

Премьер-лига
Голкипер Ингульца отметился достижением в рамках УПЛ

Інгулець

Новина українською

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук провел свой 10-й "сухой" матч в украинской Премьер-лиге.

Этой отметки 33-летний футболист достиг в игре 13-го тура УПЛ против "Левого Берега" (0:0).

В текущем сезоне Паламарчук трижды отстоял на "ноль", а также отметился отражением пенальти в трех подряд поединках.

Всего на счету Алексея 33 сыгранных матча в чемпионате Украины.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Левого Берега рассказал о значимости своего гола в спарринге
yellow-arrow
”Мы забили - уже хорошо”. Первак подвел итоги спарринга с Полесьем
yellow-arrow
Шищенко - о поражении от Черноморца: Ошибки будут в каждой игре
УПЛ статистика Ингулец (Петрово) Алексей Паламарчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости