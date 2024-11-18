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Хавбек Левого Берега рассказал о значимости своего гола в спарринге
Олег Синица - о контрольном матче с "Полесьем"
Фото: ФК Лівий берег
Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица прокомментировал результат товарищеского матча с "Полесьем" (1:2), в котором он отметился голом.
"Нужно было забивать еще, но счет такой, какой есть. Самое главное то, что получили нагрузку и продолжаем готовиться к матчу с "Рухом". Будем надеяться, что этот гол придаст мотивации и уверенности уже во время официальных игр. Тренерский штаб делал акцент на том, чтобы мы получили нагрузку и наигрывали свои комбинации. Результат мы увидим в следующей игре.
Сыграли с очень хорошим соперником из верхней части турнирной таблицы. Всегда хорошо играть с сильным соперником, с которым ты можешь проверить свои силы. Сейчас пауза на игры сборных, поэтому тренировки были тяжелее. Получили больше нагрузки и уже с понедельника будем непосредственно готовиться к ближайшему матчу", - приводит слова Синицы официальный сайт клуба.
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