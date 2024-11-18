  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Левого Берега рассказал о значимости своего гола в спарринге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Левого Берега рассказал о значимости своего гола в спарринге

Премьер-лига

Олег Синица - о контрольном матче с "Полесьем"

Хавбек Левого Берега рассказал о значимости своего гола в спарринге

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица прокомментировал результат товарищеского матча с "Полесьем" (1:2), в котором он отметился голом.

Читайте также”Мы забили - уже хорошо”. Первак подвел итоги спарринга с Полесьем

"Нужно было забивать еще, но счет такой, какой есть. Самое главное то, что получили нагрузку и продолжаем готовиться к матчу с "Рухом". Будем надеяться, что этот гол придаст мотивации и уверенности уже во время официальных игр. Тренерский штаб делал акцент на том, чтобы мы получили нагрузку и наигрывали свои комбинации. Результат мы увидим в следующей игре.

Сыграли с очень хорошим соперником из верхней части турнирной таблицы. Всегда хорошо играть с сильным соперником, с которым ты можешь проверить свои силы. Сейчас пауза на игры сборных, поэтому тренировки были тяжелее. Получили больше нагрузки и уже с понедельника будем непосредственно готовиться к ближайшему матчу", - приводит слова Синицы официальный сайт клуба.

Читайте такжеКМ. Полесье - Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Голкипер Ингульца отметился достижением в рамках УПЛ
yellow-arrow
”Мы забили - уже хорошо”. Первак подвел итоги спарринга с Полесьем
yellow-arrow
Шищенко - о поражении от Черноморца: Ошибки будут в каждой игре
Полесье (Житомир) Олег Синица Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости