  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис прояснил важную деталь контракта Шапаренко с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис прояснил важную деталь контракта Шапаренко с Динамо

Премьер-лига

Турецкие СМИ и Transfermarkt ошибались

Суркис прояснил важную деталь контракта Шапаренко с Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о контракте Николая Шапаренко с киевским клубом, которого турецкие СМИ активно "сватают" в "Трабзонспор".

Турецкие СМИ и Transfermarkt утверждали, что соглашение хавбека истекает летом 2025 года.

"У Шапаренко контракт заканчивается летом 2026 года, а не, как пишут, - в 2025-м", - сказал Суркис в комментарии Sport-express.ua.

Ранее Суркис прокомментировал информацию относительно возможного трансфера Шапаренко в "Трабзонспор".

В текущем сезоне хавбек отыграл 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Читайте такжеДинамо заинтересовано центрбеком Зари
По теме
yellow-arrow
"Свою ярость надо конвертировать в то, что реально помогает и спасает". ФК Черноморец сдал донорскую кровь
yellow-arrow
Хавбек Левого Берега рассказал о значимости своего гола в спарринге
yellow-arrow
Голкипер Ингульца отметился достижением в рамках УПЛ
Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости