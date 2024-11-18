Суркис прояснил важную деталь контракта Шапаренко с Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о контракте Николая Шапаренко с киевским клубом, которого турецкие СМИ активно "сватают" в "Трабзонспор".

Турецкие СМИ и Transfermarkt утверждали, что соглашение хавбека истекает летом 2025 года.

"У Шапаренко контракт заканчивается летом 2026 года, а не, как пишут, - в 2025-м", - сказал Суркис в комментарии Sport-express.ua.

Ранее Суркис прокомментировал информацию относительно возможного трансфера Шапаренко в "Трабзонспор".

В текущем сезоне хавбек отыграл 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.