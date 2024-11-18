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Суркис прояснил важную деталь контракта Шапаренко с Динамо
Турецкие СМИ и Transfermarkt ошибались
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о контракте Николая Шапаренко с киевским клубом, которого турецкие СМИ активно "сватают" в "Трабзонспор".
Турецкие СМИ и Transfermarkt утверждали, что соглашение хавбека истекает летом 2025 года.
"У Шапаренко контракт заканчивается летом 2026 года, а не, как пишут, - в 2025-м", - сказал Суркис в комментарии Sport-express.ua.
Ранее Суркис прокомментировал информацию относительно возможного трансфера Шапаренко в "Трабзонспор".
В текущем сезоне хавбек отыграл 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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