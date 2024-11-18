"Свою ярость надо конвертировать в то, что реально помогает и спасает". ФК Черноморец сдал донорскую кровь

"Черноморец" отличился благородным поступком. Игроки, тренерский штаб и руководство одесского клуба вновь стали донором крови. Сдачи крови поможет спасти жизни как и раненым бойцам, так и мирным жителям.

"Тяжелый ноябрь для всей страны, в частности для Одесской области, враг бесится. Но такие периоды - не время для отчаяния. Свою ярость надо конвертировать в то, что реально помогает и спасает жизни наших защитников и защитниц. А именно в литры спасительной крови!

Уже второй раз в этом месяце игроки футбольного клуба "Черноморец", тренерский штаб и руководство команды собрались на важное мероприятие. Утро выходного для футболистов дня началось с ответственного поступка. Потребности в донорской крови отнюдь не уменьшаются. Поэтому дело по ее сбору "моряками" будет продолжаться", - говорится в сообщении.