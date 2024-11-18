Легионер Полесья перенес операцию - стало известно, когда он вернется на поле

Бразильский полузащитник "Полесья" перенес операцию по коррекции мениска, сообщает ТаТоТаке.

Эта проблема беспокоила игрока еще со временем выступлений на родине.

Сейчас 22-летний футболист восстанавливается на базе "Полесья". По данным источника, в общую группу Таллес вернется на зимних сборах. Соответственно, в официальных матчах сезона поможет своему клубу только весной.

Напомним, Таллес перешел в "Полесье" в феврале 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за "волков" во всех турнирах и отличился тремя ассистами.