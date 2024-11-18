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Легионер Полесья перенес операцию - стало известно, когда он вернется на поле

Премьер-лига

В этом году уже не сыграет

Легионер Полесья перенес операцию - стало известно, когда он вернется на поле

Фото: ФК Полісся

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Бразильский полузащитник "Полесья" перенес операцию по коррекции мениска, сообщает ТаТоТаке.

Эта проблема беспокоила игрока еще со временем выступлений на родине.

Сейчас 22-летний футболист восстанавливается на базе "Полесья". По данным источника, в общую группу Таллес вернется на зимних сборах. Соответственно, в официальных матчах сезона поможет своему клубу только весной.

Напомним, Таллес перешел в "Полесье" в феврале 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за "волков" во всех турнирах и отличился тремя ассистами.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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