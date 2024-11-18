Крупский отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Шахтера и Динамо

Илья Крупский, правый защитник "Ворсклы", прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

"Я не владею такой информацией, это полномочия клуба и агентов. Как отношусь к таким слухам? Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет и игроком никто не интересуется. Возможно, на кого-то такое бы негативно влияло, но я прекрасно понимаю, что между слухами и реальностью есть разница.

Я себе работаю, выполняю задачи, поставленные тренерами. Мое дело - хорошо отыграть, не подвести команду. А дальше - будь что будет. Если какой-то клуб выйдет с конкретным предложением, которое удовлетворит "Ворсклу", тогда и будем обсуждать, решать".