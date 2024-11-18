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Крупский отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Шахтера и Динамо
Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Крупский, правый защитник "Ворсклы", прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".
"Я не владею такой информацией, это полномочия клуба и агентов. Как отношусь к таким слухам? Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет и игроком никто не интересуется. Возможно, на кого-то такое бы негативно влияло, но я прекрасно понимаю, что между слухами и реальностью есть разница.
Я себе работаю, выполняю задачи, поставленные тренерами. Мое дело - хорошо отыграть, не подвести команду. А дальше - будь что будет. Если какой-то клуб выйдет с конкретным предложением, которое удовлетворит "Ворсклу", тогда и будем обсуждать, решать".
Илья в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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