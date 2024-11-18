  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президента Динамо спросили об интересе к защитнику Зари Джордану. Тот сделал ироничное признание
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президента Динамо спросили об интересе к защитнику Зари Джордану. Тот сделал ироничное признание

Премьер-лига
Обновлено

Игорь Суркис прокомментировал слухи

Президента Динамо спросили об интересе к защитнику Зари Джордану. Тот сделал ироничное признание

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эксклюзивном комментарии для ТаТоТаке прокомментировал слухи о заинтересованности клуба в центральном защитнике луганской "Зари" Джордане.

"Правда то, что за Джорданом слежу давно. За тем, какой Майкл. Великий был баскетболист! Все остальное - бред. Фантастический бред! Думаю, что и президент "Зари" вам это подтвердит", - сказал Суркис.

Добавим, что Джордан присоединился к украинскому клубу летом 2024 года из "Вила Нова" за 400 тыс. евро.

Читайте такжеКрупский отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Шахтера и Динамо
По теме
yellow-arrow
Крупский отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Шахтера и Динамо
yellow-arrow
Легионер Полесья перенес операцию - стало известно, когда он вернется на поле
yellow-arrow
"Свою ярость надо конвертировать в то, что реально помогает и спасает". ФК Черноморец сдал донорскую кровь
Игорь Суркис Джордан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости