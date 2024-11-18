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Президента Динамо спросили об интересе к защитнику Зари Джордану. Тот сделал ироничное признание
Игорь Суркис прокомментировал слухи
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эксклюзивном комментарии для ТаТоТаке прокомментировал слухи о заинтересованности клуба в центральном защитнике луганской "Зари" Джордане.
"Правда то, что за Джорданом слежу давно. За тем, какой Майкл. Великий был баскетболист! Все остальное - бред. Фантастический бред! Думаю, что и президент "Зари" вам это подтвердит", - сказал Суркис.
Добавим, что Джордан присоединился к украинскому клубу летом 2024 года из "Вила Нова" за 400 тыс. евро.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Екатерина Власова
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