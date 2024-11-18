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Кучер прокомментировал слухи о том, что он может возглавить ЛНЗ
Специалист опроверг информацию о переходе в ЛНЗ
Фото: СК Дніпро-1
Александр Кучер, бывший наставник "Днепра-1" и "Металлиста", отреагировал на слухи о его возможном назначении на должность главного тренера "ЛНЗ".
- Александр Николаевич, пишут, что вы можете возглавить "ЛНЗ". Это правда?
- Я также читал эту новость, но со мной по этому поводу никто не разговаривал. Я об этом ничего не знаю.
- Инсайдер Игорь Бурбас говорил, что агент Алексей Люндовский и Евгений Красников, который работал с вами в "Металлисте" и "Днепре-1", предлагали ваши услуги "ЛНЗ". Люндовский и Красников разговаривали с вами по этому поводу?
- Нет, я ни с кем не разговаривал.
- А интересно бы было поработать?
- Конечно, интересно, почему нет.
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