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18-летний игрок Кривбасса: Вернидуб - настоящий патриот Украины
Ярослав Шевченко недавно дебютировал за первую команду Кривбасса
Фото: ФК Кривбас
18-летний футболист "
– Ты недавно дебютировал за первую команду в Кубке Украины. Какие твои ощущения от дебюта?
– Хочу сказать, что для меня это был несколько неожиданный шаг от тренера, ведь в последнее время было мало игровой практики. Но я очень благодарен Юрию Вернидубу за это время, которое получило на поле. Мог даже отличиться голом на последних минутах. Поэтому очень рад, что получил время в столь важном матче.
– Ты в этом сезоне начал регулярно попадать в заявку первой команды. Как сильно отличаются тренировки в U-19 и основной команде?
- Это нагрузка, разный опыт футболистов. Но в юношеской команде тренерский штаб пытается придерживаться идеологии первой команды, потому что игроки U-19 частенько вызываются в главную. А вообще, я уже привык к игрокам основной команды, а именно скоростям, нагрузкам и уже в хороших отношениях с другими. Шанс, который мне дают в первой команде, еще раз доказывает то, что в "Кривбассе" внимательно следят за молодежью и хотят развивать собственную Академию.
– Наверное, у каждого игрока на тренировках есть определенные игроки, с которыми сложнее всего играть, можешь назвать таких?
– Трудно играть против Олега Кожушко, потому что он очень быстрый и не любит проигрывать борьбу. И еще хочу отметить Ивана Дибанго.
– Как тебе в целом работается под руководством Юрия Вернидуба?
– Конечно, Юрий Николаевич – очень квалифицированный тренер. К тому же он настоящий патриот Украины, ведь с первых дней войны вернулся домой и встал на защиту родной страны. У него очень большой опыт, он играл с "Зарей" и "Шерифом" в еврокубках. Поэтому я всегда прислушиваюсь к его решениям и подсказкам. Уверен, с Юрием Вернидубом у "Кривбасса" хорошее будущее.
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