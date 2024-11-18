"Будешь детям рассказывать". Крупский вспомнил, как дебютировал в УПЛ против Динамо

Защитник Илья Крупский вспомнил свой дебют в УПЛ за "Ворсклу". Футболист впервые вышел на поле за полтавчан в матче против "Динамо".

"Да я как-то это все как в тумане воспринимал. Когда Юрий Вильевич (Максимов) подзвал меня, то сказал: "Иди сюда. Будешь детям рассказывать, как против "Динамо" дебютировал" И я действительно что-то там отбегал, как-то отыграл.

Не знаю, насколько хорошо или плохо, однако после этого меня уже начали регулярно привлекать в первую клубную команду, а когда после полномасштабного вторжения чемпионат Украины покинуло много давних легионеров и ведущих игроков, я уже начал постоянно играть", – сказал Крупский.