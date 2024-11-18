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Динамо зимой будет искать усиление на три позиции

Премьер-лига
Обновлено

Не все так гладко

Динамо зимой будет искать усиление на три позиции

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" в ближайшее зимнее трансферное окно будет рассматривать варианты усиления на три позиции.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, киевляне будут искать исполнителей на три позиции – центрбек, правый вингер и центрфорвард.

Даже несмотря на покупку Герреро, киевляне будут искать нападающего на перспективу, Себальос находится в аренде, и не факт, что его продлят.

Напомним, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка после 12 матчей.

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Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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