Динамо зимой будет искать усиление на три позиции

Киевское " Динамо " в ближайшее зимнее трансферное окно будет рассматривать варианты усиления на три позиции.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, киевляне будут искать исполнителей на три позиции – центрбек, правый вингер и центрфорвард.

Даже несмотря на покупку Герреро, киевляне будут искать нападающего на перспективу, Себальос находится в аренде, и не факт, что его продлят.

Напомним, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка после 12 матчей.