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Бурбас: Президент Зари Геллер лично отвез  Герреро в Динамо

Премьер-лига

Интересный был трансфер

Бурбас: Президент Зари Геллер лично отвез  Герреро в Динамо

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, как происходил трансфер форварда "Зари" Эдуардо Герреро в "Динамо".

"Президент "Зари" Евгений Геллер лично отвез Герреро в "Динамо". Мне рассказывали, что он лично приехал не тренировку, хотя очень редко посещает тренировки и матчи команды.

Но это был тот случай, когда Евгений Геллер приехал на собственном транспорте и лично забрал Герреро и повез его в офис "Динамо", когда уже была договоренность о его переходе", - сказал Бурбас.

Напомним, что в текущем сезоне Герреро провел 13 матчей за "Динамо" в УПЛ, в которых забил 1 гол.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Бурбас Эдуардо Герреро
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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