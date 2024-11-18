Бурбас: Президент Зари Геллер лично отвез  Герреро в Динамо

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, как происходил трансфер форварда "Зари" Эдуардо Герреро в " Динамо ".

"Президент "Зари" Евгений Геллер лично отвез Герреро в "Динамо". Мне рассказывали, что он лично приехал не тренировку, хотя очень редко посещает тренировки и матчи команды.

Но это был тот случай, когда Евгений Геллер приехал на собственном транспорте и лично забрал Герреро и повез его в офис "Динамо", когда уже была договоренность о его переходе", - сказал Бурбас.