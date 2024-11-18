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Бурбас: Президент Зари Геллер лично отвез Герреро в Динамо
Интересный был трансфер
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, как происходил трансфер форварда "Зари" Эдуардо Герреро в "
"Президент "Зари" Евгений Геллер лично отвез Герреро в "Динамо". Мне рассказывали, что он лично приехал не тренировку, хотя очень редко посещает тренировки и матчи команды.
Но это был тот случай, когда Евгений Геллер приехал на собственном транспорте и лично забрал Герреро и повез его в офис "Динамо", когда уже была договоренность о его переходе", - сказал Бурбас.
Напомним, что в текущем сезоне Герреро провел 13 матчей за "Динамо" в УПЛ, в которых забил 1 гол.
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