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Михалик: В сборной Украины Довбик как отрезанный

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Не все так просто

Михалик: В сборной Украины Довбик как отрезанный

Getty Images

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Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик поделился мнением о форварде национальной команды Артеме Довбике.

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– После игры против Грузии разговаривал с Виталием Кварцяным и он просто испепелил Довбика. Как вам игра и текущая форма Артема?

– Читал это интервью. Скажу так: всегда легко говорить, сидя на диване. Господин Кварцяный – уважаемый специалист, сам играл, тренировал. Если бы такое наговорил человек, который не играл в футбол, то было бы совсем другое дело, а так… Вот сказал он, что Довбик может скатиться до уровня любительской команды. Полный бред.

Все от него ждут голов, потому что он – Пичичи. Артем – футболист высокого уровня, а то, что у него не очень получается в сборной, на то есть и субъективные, и объективные причины.

– Например?

– В "Жироне" на него играла вся команда, потому и такая результативность была. Летом он сменил команду и чемпионат. Испания и Италия – разные первенства. Отличные Ла Лига и Серия А. Разная культура. Не может сказать, что у него сейчас в "Роме" все прямо супер, но он старается, забивает. Понемногу он привыкает к новым партнерам, к команде.

А в сборной Довбик как отрезанный. Вообще без мяча играет. И что он должен делать? Сам брать и обыгрывать половину команды-соперника и забить гол? Надо немного успокоиться. Все мы хотим, чтобы Украина всех обыгрывала, а Довбик в каждой игре забивал по три гола. И я не исключение. Но, по-моему, лучше Артема сейчас поддержать, а не давить на него.

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Украина Тарас Михалик Артем Довбик
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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