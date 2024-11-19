В УПЛ посчитали, какие клубы и футболисты чаще всего оформляли хет-трик

В истории чемпионата Украины зафиксировано 169 хет-триков, а в 13 случаях футболисты забивали еще и четвертый гол в ворота соперников.

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Больше всего хет-триков в коллекции представителей "Динамо" (34), "Шахтера" (26) и "Таврии" (15). Далее в списке располагаются "Днепр" (11), "Карпаты" и "Металлист" (10), а также донецкий "Металлург" (9).

Среди игроков чаще всего оформляли хет-трик Сергей Ребров – шесть раз (пять в составе "Динамо" и один – в "Шахтере"). Жуниор Мораэс в пяти поединках отмечался трижды (по два раза в "Динамо" и "Шахтере" и еще один – в донецком "Металлурге").