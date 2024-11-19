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Шахтер - Нива Т. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Шахтер - Нива Т. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Нива Т. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Шахтер" заполнит международную паузу контрольной игрой. Подопечные Марино Пушича сыграют товарищеский матч с командой Первой лиги - "Нива" Тернополь.

Встреча пройдет на стадионе "Им. Богдана Маркевича" в Винниках. Начало - в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть товарищеский матч можно на YouTube-канале "Шахтера".

Товарищеский матч
19.11.2024
"Шахтер" 14:00 "Нива" Тернополь
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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