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Шахтер - Нива Т. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Шахтер - Нива Т. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Шахтер" заполнит международную паузу контрольной игрой. Подопечные Марино Пушича сыграют товарищеский матч с командой Первой лиги - "Нива" Тернополь.
Встреча пройдет на стадионе "Им. Богдана Маркевича" в Винниках. Начало - в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотреть товарищеский матч можно на YouTube-канале "Шахтера".
Товарищеский матч
19.11.2024
"Шахтер" 14:00 "Нива" Тернополь
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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