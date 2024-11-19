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Защитник Карпат рискует пропустить ближайший матч команды
Опытный игрок еще восстанавливается после повреждения
Фото: ФК Карпати Львів
Защитник "Карпат" Владимир Адамюк рискует пропустить поединок 14-го тура УПЛ с "Колосом", который состоится 22 ноября. Об этом сообщает Sport.ua.
По данным источника, опытный игрок еще восстанавливается после повреждения и потому не мог помочь "зелено-белым" в спарринге с "Буковиной" во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.
У тренерского штаба есть основания надеяться, что Адамюк успеет вернуться в строй к противостоянию с ковалевцами.
Также отмечается, что по индивидуальной программе тренируется не только Адамюк, но и еще один защитник – Андрей Булеза. После серьезной травмы пока трудно спрогнозировать, когда состоится его дебют в "Карпатах".
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