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Защитник Карпат рискует пропустить ближайший матч команды

Премьер-лига

Опытный игрок еще восстанавливается после повреждения

Защитник Карпат рискует пропустить ближайший матч команды

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Защитник "Карпат" Владимир Адамюк рискует пропустить поединок 14-го тура УПЛ с "Колосом", который состоится 22 ноября. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, опытный игрок еще восстанавливается после повреждения и потому не мог помочь "зелено-белым" в спарринге с "Буковиной" во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

У тренерского штаба есть основания надеяться, что Адамюк успеет вернуться в строй к противостоянию с ковалевцами.

Также отмечается, что по индивидуальной программе тренируется не только Адамюк, но и еще один защитник – Андрей Булеза. После серьезной травмы пока трудно спрогнозировать, когда состоится его дебют в "Карпатах".

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Владимир Адамюк Колос (Ковалевка) Карпаты (Львов) Андрей Булеза
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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