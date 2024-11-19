Полузащитник Колоса провел юбилейный матч в УПЛ

9 ноября "Колос" сыграл вничью с "Кривбассом" (1:1) в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

Этот матч стал юбилейным, 150-м в рамках элитного дивизиона для полузащитника "Колоса" Павла Ореховского.

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Всего Ориховский провел за "Колос" 104 игры, за "Динамо" - 4, "Черноморец" - 13, "Арсенал" - 24, "Рух" - 5. На счету 28-летнего футболиста 19 голов в чемпионате Украины.

Свой дебютный поединок в УПЛ Павел сыграл 11 марта 2016 года в составе "Динамо" на выезде с "Карпатами" (2:1).