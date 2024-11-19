Легионер Динамо сыграл за Панаму в ответном матче против Коста-Рики. Как завершился поединок?

Панамский форвард "Динамо" Эдуардо Герреро сыграл за свою сборную в ответном матче четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ с Коста-Рикой. Эта встреча завершилась ничьей - 2:2.

Герреро появился на поле на 72-й минуте, заменив Хосе Фахардо, и в компенсированное ко второму тайму время записал в свой пассив желтую карточку. На 80-й минуте красную карточку заработал Фидель Эскобар, поэтому последние минуты встречи Панама играла в меньшинстве.

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В первом поединке победу одержала сборная динамовца (1:0). Таким образом по сумме двух матчей Панама победила со счетом 3:2 и вышла в следующий этап - финал четырех.

Матчи этой стадии состоятся в марте следующего года в Инглвуде (штат Калифорния, США).