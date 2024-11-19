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Шахтер огласил состав на спарринг против команды Первой лиги
Начало - в 14:00
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Шахтер" проведет контрольную игру против команды Первой лиги - "Нива" Тернополь. Уже стали известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Фесюн, Франьич, Степаненко, Эгиналду, Сикан, Бондаренко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Фарина,
Запасные: Пузанков, Твардовский, Гарабажий, Дрозд, Швед, Кевин.
"Нива" Тернополь: Ольховый, Мудрый, Бац, Зинь, Бей, Давыдов, Кухарук, Дорошенко, Сидун, Галадей, Ризнык А.
Запасные: Жупанский, Рипак, Герега, Вышинский, Посевкин, Мендрук, Голуб, Козак, Напуда.
Матч начнется в 14:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале "Шахтера".
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