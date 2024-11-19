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Шахтер огласил состав на спарринг против команды Первой лиги

Премьер-лига

Начало - в 14:00

Шахтер огласил состав на спарринг против команды Первой лиги

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Шахтер" проведет контрольную игру против команды Первой лиги - "Нива" Тернополь. Уже стали известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Фесюн, Франьич, Степаненко, Эгиналду, Сикан, Бондаренко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Фарина,

Запасные: Пузанков, Твардовский, Гарабажий, Дрозд, Швед, Кевин.

"Нива" Тернополь: Ольховый, Мудрый, Бац, Зинь, Бей, Давыдов, Кухарук, Дорошенко, Сидун, Галадей, Ризнык А.

Запасные: Жупанский, Рипак, Герега, Вышинский, Посевкин, Мендрук, Голуб, Козак, Напуда.

Матч начнется в 14:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале "Шахтера".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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