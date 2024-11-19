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В ЛНЗ ответили на слухи об отставке главного тренера Карраско
Генеральный директор клуба дат четкий ответ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал информацию СМИ относительно возможной смены главного тренера Андреса Карраско.
"Данная информация не соответствует действительности. В лучшем случае - это просто выдумка.
Главный тренер Андрес Карраско полностью справляется со своими обязанностями. Он хорошо подготовил команду к сезону. Команда отлично начала чемпионат, ушла в группе лидеров на первую международную паузу, но потом количество травмированных основных игроков достигло уже пяти футболистов. Нам с этим не повезло.
Следующий отрезок чемпионата мы играли не тем составом, который готовили к сезону. Это объективно повлияло на результаты. И сразу после "ухудшения результатов" (хотя мы идем на шестом месте и набираем больше очков, чем в прошлом сезоне), на клуб начались информационные атаки, которые продолжаются уже больше месяца и вызывают только смех в клубном офисе. Потому что люди, которые генерируют эти "новости", не знают философии работы и плана развития ЛНЗ", - подчеркнул функционер.
ЛНЗ занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 18 зачетных пунктов.
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