"Теперь звоните и успокаивайте их". Гендиректор ЛНЗ обратился к Бурбасу

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник призвал журналиста Игоря Бурбаса прекратить распространять информацию о возможной смене наставника черкасского клуба.

"Господин Бурбас, сейчас позвоните всем, кого вы назвали, и успокойте их. Люди нервничают, чего-то ждут.

Я устал объяснять им, что нельзя верить всему, что они читают в интернете. Объясните им это", - написал Колесник.