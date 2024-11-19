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"Теперь звоните и успокаивайте их". Гендиректор ЛНЗ обратился к Бурбасу
С долей иронии
18000.сom.ua
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник призвал журналиста Игоря Бурбаса прекратить распространять информацию о возможной смене наставника черкасского клуба.
"Господин Бурбас, сейчас позвоните всем, кого вы назвали, и успокойте их. Люди нервничают, чего-то ждут.
Я устал объяснять им, что нельзя верить всему, что они читают в интернете. Объясните им это", - написал Колесник.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ рассматривает кандидатуры четырех специалистов на место Андреса Карраско на тренерском мостике. Речь идет об Александре Кучере, Желько Любеновиче, Младене Бартуловиче и Романе Григорчуке.
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