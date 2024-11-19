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Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги, пропусти три гола за тайм
Ничья 3:3
instagram.com/fcshakhtar
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"Горняки" без сборников прогнозировано в первом тайме отгрузили сопернику три сухих гола, а вот после перерыва "Шахтер" странным образом провалились. Во втором тайме "Нива" смогла спасти игру, забив уже три гола в ворота Фесюна.
Итоговый счет – 3:3.
Нива Тернополь - Шахтер 3:3
Голы: Козак 50, Посевкин 62, Козак 89 - Невертон 22, Франьич 27, Швед 39
"Шахтер": Фесюн, Марлон, Назарина, Франьич, Фарина, Степаненко, Бондаренко, Педриньо (Дрозд 58), Эгиналду (Швед 28), Невертон (Кевин 46), Сикан
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