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Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги, пропусти три гола за тайм

Премьер-лига

Ничья 3:3

Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги, пропусти три гола за тайм

instagram.com/fcshakhtar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" заполнил паузу в чемпионате УПЛ спаррингом с представителем Первой лиги. 19 ноября "горняки" сыграли с тернопольской "Нивой".

"Горняки" без сборников прогнозировано в первом тайме отгрузили сопернику три сухих гола, а вот после перерыва "Шахтер" странным образом провалились. Во втором тайме "Нива" смогла спасти игру, забив уже три гола в ворота Фесюна.

Итоговый счет – 3:3.

Нива Тернополь - Шахтер 3:3

Голы: Козак 50, Посевкин 62, Козак 89 - Невертон 22, Франьич 27, Швед 39

"Шахтер": Фесюн, Марлон, Назарина, Франьич, Фарина, Степаненко, Бондаренко, Педриньо (Дрозд 58), Эгиналду (Швед 28), Невертон (Кевин 46), Сикан

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Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
19.11.2024 в 16:37
грош вам цена пижоны.с таким отношением к делу успеха не видать
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
19.11.2024 в 16:37
грош вам цена пижоны.с таким отношением к делу успеха не видать
Ответить
1
0

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