Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги, пропустив три гола за тайм

" Шахтер " заполнил паузу в чемпионате УПЛ спаррингом с представителем Первой лиги. 19 ноября "горняки" сыграли с тернопольской "Нивой".

"Горняки" без сборников прогнозировано в первом тайме отгрузили сопернику три сухих гола, а вот после перерыва "Шахтер" странным образом провалились. Во втором тайме "Нива" смогла спасти игру, забив уже три гола в ворота Фесюна.

Итоговый счет – 3:3.

Нива Тернополь - Шахтер 3:3

Голы: Козак 50, Посевкин 62, Козак 89 - Невертон 22, Франьич 27, Швед 39

"Шахтер": Фесюн, Марлон, Назарина, Франьич, Фарина, Степаненко, Бондаренко, Педриньо (Дрозд 58), Эгиналду (Швед 28), Невертон (Кевин 46), Сикан