Директор ЛНЗ: За трансфер Рубчинского можно купить двадцать Яшари; за трансфер Луифера можно купить пять Ассиноров

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник рассказал об игровых проблемах команды и путях их решения.

"Мы обыграли, например, команды, которые также пытаются развивать украинский футбол и играют в атакующий футбол ("Рух", "Карпаты", "Заря"). Это были интересные и зрелищные матчи, которые приятно смотреть. Были скорости, было пространство. Но у нас пока возникают проблемы в играх, где команды строят оборонительный блок из 10 игроков на своей половине. Такие реалии УПЛ. Научиться побеждать в таких сложных матчах, сохраняя вектор развития команды и игроков – наша следующая цель.

Мы не можем позволить себе купить футболистов, которые сразу будут иметь достаточный уровень для того, чтобы спокойно выигрывать большинство матчей чемпионата. Покупка таких игроков для нашего клуба экономически невыгодна. Их стоимость высокая, их зарплата высокая – мы не продадим таких игроков дороже, чем потратим на них.

Я не буду называть суммы трансферов других клубов, потому что это некорректно, но чтобы понять наш уровень и подход, могу привести такие примеры: за трансфер Рубчинского можно купить двадцать Яшари; за трансфер Луифера можно купить пять Ассиноров; за трансфер Бескоровайного можно купить пять Дайко.

У нас нет другого пути, как покупать молодых потенциально сильных футболистов, которые у нас пройдут процесс обучения и выйдут на новый уровень. Но почему-то на нас повесили непонятные ожидания высоких результатов уже в первый год обучения этих игроков под руководством нового тренера. Это было бы замечательно, но почти утопично, ещё и имея немало травмированных по ходу сезона.

Параллельно мы делаем ставку на воспитание игроков нашей академии, которые показывают отличные результаты в нынешнем сезоне ДЮФЛУ. Мы видим, что через 3-5 лет мы точно будем иметь своих воспитанников в основной команде.

В футболе всё сразу работает идеально, только если ты подписываешь готовых игроков. Но тогда о каком-либо бизнесе в украинских реалиях, где почти нет доходов, кроме продажи игроков, можно забыть. Наши же игроки во время работы с Карраско становятся сильнее и дороже. Экономический критерий очень важен для нас, как и для большинства футбольных клубов в мире.

Я понимаю, что профессия журналиста заставляет постоянно генерировать новости и инсайды, но ЛНЗ выбрал свой путь развития и будет по нему идти, не отвлекаясь на внешние влияния", – сказал Колесник.