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Лупашко: Колос очень прибавил - это сто процентов

Премьер-лига
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Тренер Карпат - о грядущем матче с Колосом

Лупашко: Колос очень прибавил - это сто процентов

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ с "Колосом".

"Очень прибавил "Колос" – это сто процентов. И команда стала гораздо интереснее. В последнем матче с "Кривбассом" они были достаточно на равных, даже больше преимуществом владел "Колос".

Думаю, что "Колос" еще не играет в тот футбол, который от команды хочет видеть тренерский штаб. По крайней мере это то, что мы слышим, что они говорят.

Но команда "Колос" действительно стала другой, если бы мы играли вначале сезона, то думаю, что было бы немного легче. А сейчас это хорошая команда для УПЛ с очень хорошим подбором игроков", – сказал Лупашко.

Напомним, что "Карпаты" примут "Колос" 22 ноября. Матч начнется в 18:00.

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Владислав Лупашко Колос (Ковалевка) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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