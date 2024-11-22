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Динамо - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Непростое испытание ожидает одесситов, ведь они в 14-м туре УПЛ будут играть против киевского "Динамо". Смогут ли подопечные Бабича дать бой лидеру нынешнего чемпионата?
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В прошлом туре чемпионата "Динамо" дома в большинстве победило "Полесье" и не позволило "Александрии" стать единоличным лидером. Одесситы два предыдущих матча проиграли и сейчас занимают 13-е место.
Поединок "Динамо" – "Черноморец" состоится в субботу, 23 ноября на стадионе "Динамо" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч будет показан на канале 2+2, доступном на платформе Megogo.
Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт
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