Хавбек Руха сыграл за сборную Гваделупы в матче Лиги наций КОНКАКАФ

Полузащитник "Руха" Фредди Плюман сыграл за национальную сборную Гваделупы.

Его команда принимала команду Каймановых Островов в ответном матче плей-ин Лиги наций КОНКАКАФ.

Легионер "желто-черных" вышел в стартовом составе своей сборной и отыграл 90 минут. Гваделупа в итоге победила со счетом 1:0 (общий счет по сумме двух матчей - 7:0).

К слову, благодаря этой победе сборная Гваделупы сохраняет шансы попасть на Золотой Кубок КОНКАКАФ.