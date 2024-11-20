Премьер-лига
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Хавбек Руха сыграл за сборную Гваделупы в матче Лиги наций КОНКАКАФ
Фредди Плюман провел на поле все 90 минут
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Фредди Плюман сыграл за национальную сборную Гваделупы.
Его команда принимала команду Каймановых Островов в ответном матче плей-ин Лиги наций КОНКАКАФ.
Легионер "желто-черных" вышел в стартовом составе своей сборной и отыграл 90 минут. Гваделупа в итоге победила со счетом 1:0 (общий счет по сумме двух матчей - 7:0).
К слову, благодаря этой победе сборная Гваделупы сохраняет шансы попасть на Золотой Кубок КОНКАКАФ.
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