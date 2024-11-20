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Хавбек Руха сыграл за сборную Гваделупы в матче Лиги наций КОНКАКАФ

Премьер-лига

Фредди Плюман провел на поле все 90 минут

Хавбек Руха сыграл за сборную Гваделупы в матче Лиги наций КОНКАКАФ

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Фредди Плюман сыграл за национальную сборную Гваделупы.

Его команда принимала команду Каймановых Островов в ответном матче плей-ин Лиги наций КОНКАКАФ.

Легионер "желто-черных" вышел в стартовом составе своей сборной и отыграл 90 минут. Гваделупа в итоге победила со счетом 1:0 (общий счет по сумме двух матчей - 7:0).

К слову, благодаря этой победе сборная Гваделупы сохраняет шансы попасть на Золотой Кубок КОНКАКАФ.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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