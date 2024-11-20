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Судейские назначения на 14-й тур УПЛ: известно, кто рассудит матчи Динамо и Шахтера
Назначения арбитров
Фото: ФК Динамо Київ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 14-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
14 тур
22 ноября (пятница)
"Карпаты" - "Колос" 18:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
23 ноября (суббота)
"Ворскла" - ЛНЗ 13:00. Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
"Динамо" - "Черноморец" 15:30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
"Ингулец" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Сумы),
24 ноября (воскресенье)
"Оболонь" - "Кривбасс" 13:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Афанасьев А.О. (Харьков),
"Верес" - Александрия 15:30. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Рух" - "Левый Берег" 18:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
25 ноября (понедельник)
"Полесье" - "Заря" 18:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск).
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