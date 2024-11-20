Игрок Кривбасса: Когда ступил на украинскую землю, у меня наворачивались слезы на глазах

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев рассказал о том, как начал заниматься футболом. Также игрок вспомнил свой переход в криворожский клуб.

- Александр, ты - воспитанник запорожского футбола. Как начал заниматься футболом? Нравились ли в детстве другие виды спорта?

- У меня большая семья, в которой и отец, и мать работали, поэтому из-за семейных обстоятельств определенный период жизни я жил в деревне с моим старшим двоюродным братом, который занимался футболом. Конечно, я все за ним повторял. В конце концов его любовь к футболу передалась мне. Когда уже я вернулся в Запорожье мама хотела отдать меня на плавание, и я согласился. Она купила мне все необходимое для этого вида спорта, но на следующий день я передумал. Конечно, маме было не очень приятно, ведь она потратила средства на все это снаряжение.

Вскоре мы проходили мимо запорожской школы "Торпедо" и увидел тренировочный через маленькую щель. Потом меня заметил тренер и предложил прийти на тренировку, попробовать свои силы. Мама дала волю моим желаниям и я пошел туда. С этого все и началось.

- Кто является твоим первым тренером? Кому ты обязан тем, что сейчас выступаешь на профессиональном уровне?

- К сожалению, я не помню имя своего первого тренера, мне было где-то 5-6 лет, когда он увидел меня и я начал с ним заниматься. Но я помню, что после каждой тренировки, он звал меня к себе, учил. У меня даже сохранилась его тетрадь с футбольными советами. Когда я перешел в ФК "Металлург" моим тренером стал Иван Александрович Богатырь, именно он дал мне очень много в футбольном плане. С первого дня оставил меня в первой группе, за что я ему очень благодарен.

- Теперь у тебя новый этап в карьере "Кривбасс". Что знал о нашем клубе до перехода?

- Я знал, что у клуба большая история, амбиции, сильный тренер. Самое главное, что у меня здесь полноценный контракт, и я очень рад этой стабильности, что закончился период аренд, ведь это было нелегко. К тому же, хотелось вернуться в Украину, потому что не был дома 2,5 года. Признаюсь, когда ступил на украинскую землю, у меня наворачивались слезы на глазах. Я ехал не быстро, 60 км/ч, чтобы насладиться каждой травинкой, воздухом, деревьями. Чувствовалось, что все это мое, родное, - рассказал Драмбаев.