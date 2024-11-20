"Не уровень Шахтера". Федорчук раскритиковал одного из игроков сборной Украины

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного в "Шахтер".

"Иван мне симпатичен прежде всего не как футболист, а как спортсмен и личность. Футболисты, которые играют настолько упорно, не могут не вызывать симпатий. Я общался с несколькими игроками, которые знают его, и слышал, что Иван очень скромный парень, "звездность" у него отсутствует.

Но, если быть откровенными и честными до конца, то Калюжный не уровень "Шахтера", если "горняки" хотят чего-то достигать в Лиге чемпионов. Один из его недостатков - это низкая скорость. В современном футболе на высоком уровне без скорости нечего делать", - подытожил Федорчук.