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"Не уровень Шахтера". Федорчук раскритиковал одного из игроков сборной Украины
Не соответствует амбициям
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал слухи о
"Иван мне симпатичен прежде всего не как футболист, а как спортсмен и личность. Футболисты, которые играют настолько упорно, не могут не вызывать симпатий. Я общался с несколькими игроками, которые знают его, и слышал, что Иван очень скромный парень, "звездность" у него отсутствует.
Но, если быть откровенными и честными до конца, то Калюжный не уровень "Шахтера", если "горняки" хотят чего-то достигать в Лиге чемпионов. Один из его недостатков - это низкая скорость. В современном футболе на высоком уровне без скорости нечего делать", - подытожил Федорчук.
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