  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не уровень Шахтера". Федорчук раскритиковал одного из игроков сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не уровень Шахтера". Федорчук раскритиковал одного из игроков сборной Украины

Премьер-лига

Не соответствует амбициям

"Не уровень Шахтера". Федорчук раскритиковал одного из игроков сборной Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного в "Шахтер".

"Иван мне симпатичен прежде всего не как футболист, а как спортсмен и личность. Футболисты, которые играют настолько упорно, не могут не вызывать симпатий. Я общался с несколькими игроками, которые знают его, и слышал, что Иван очень скромный парень, "звездность" у него отсутствует.

Но, если быть откровенными и честными до конца, то Калюжный не уровень "Шахтера", если "горняки" хотят чего-то достигать в Лиге чемпионов. Один из его недостатков - это низкая скорость. В современном футболе на высоком уровне без скорости нечего делать", - подытожил Федорчук.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Игрок Кривбасса: Когда ступил на украинскую землю, у меня наворачивались слезы на глазах
yellow-arrow
Судейские назначения на 14-й тур УПЛ: известно, кто рассудит матчи Динамо и Шахтера
yellow-arrow
Хавбек Руха сыграл за сборную Гваделупы в матче Лиги наций КОНКАКАФ
Олег Федорчук Шахтер (Донецк) Иван Калюжный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
адмирал25 (Александрия)
20.11.2024 в 16:15
низька швидкість, а як тоді він встигає завжди, вчора на бровці де він зміщався і відпрацьовував ніхто не пройшов. А якщо брати Шахтар то давайте проведемо паралелі чим він слабший тимощука чи Степаненко, які грали опорників
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
адмирал25 (Александрия)
20.11.2024 в 16:15
низька швидкість, а як тоді він встигає завжди, вчора на бровці де він зміщався і відпрацьовував ніхто не пройшов. А якщо брати Шахтар то давайте проведемо паралелі чим він слабший тимощука чи Степаненко, які грали опорників
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости