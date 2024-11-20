Динамо не будет продлевать аренду Себальоса и будет искать нового центрбека

Центрбек "Форталезы" Брайан Себальос, который сейчас играет в аренде в " Динамо ", зимой покинет киевский клуб.

Как сообщает "ТаТоТаке", бело-синие не будут продлевать аренду 23-летнего колумбийца.

Причина такого решения проста – количество травм игрока и дефицит времени, проведенного в тренировочном процессе.

Также отмечается, что на замену Себальоса киевляне будут искать нового центрального защитника.

Напомним, что Себальос присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян всего 4 матча, в которых забил 1 гол.