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Динамо не будет продлевать аренду Себальоса и будет искать нового центрбека

Премьер-лига

У колумбийца сплошные травмы

Динамо не будет продлевать аренду Себальоса и будет искать нового центрбека

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Центрбек "Форталезы" Брайан Себальос, который сейчас играет в аренде в "Динамо", зимой покинет киевский клуб.

Как сообщает "ТаТоТаке", бело-синие не будут продлевать аренду 23-летнего колумбийца.

Причина такого решения проста – количество травм игрока и дефицит времени, проведенного в тренировочном процессе.

Также отмечается, что на замену Себальоса киевляне будут искать нового центрального защитника.

Напомним, что Себальос присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян всего 4 матча, в которых забил 1 гол.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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