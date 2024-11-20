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У Шахтера есть интерес к Калюжному, но пока что без окончательного решения

Премьер-лига
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Иван - в шорт-листе донецкого клуба

У Шахтера есть интерес к Калюжному, но пока что без окончательного решения

Фото: УАФ

Новина українською

"Шахтер" проявляет интерес к опорному хавбеку "Александрии" Ивану Калюжному, сообщает ТаТоТаке.

Как сообщает источник, Иван действительно рассматривается в шорт-листе "Шахтера", но пока что без окончательного решения. "Горняки" следят за ситуацией с контрактом игрока, который истекает уже летом.

Год назад Калюжным интересовался ЛНЗ, но черкасский клуб отпугнул ценник на игрока, который составлял на тот момент 200 тысяч евро. А уже летом был интерес со стороны "Карпат", однако на тот момент "Александрия" уже выставила ценник в 700 тысяч в валюте.

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Напомним, что 26-летний Калюжный не так давно успешно дебютировал за сборную Украины, после чего СМИ стали писать об интересе к игроку со стороны "Шахтера".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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