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Хавбек Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Богдан Кушниренко переедет в Черкассы

Хавбек Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ

polissyafc.com

Новина українською

29-летний хавбек "Полесья" Богдан Кушниренко покинет житомирский клуб, с которым у него заканчивается контракт.

Как сообщает ТаТоТаке, футболист уже подписал предварительный контракт с ЛНЗ.

Напомним, что Кушниренко не проходит в стартовый состав Имада Ашура и провел в текущем сезоне за "Полесье" всего 7 матчей, в которых забил 1 гол.

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Полесье (Житомир) Богдан Кушниренко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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