Хавбек Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ

29-летний хавбек " Полесья " Богдан Кушниренко покинет житомирский клуб, с которым у него заканчивается контракт.

Как сообщает ТаТоТаке, футболист уже подписал предварительный контракт с ЛНЗ.

Напомним, что Кушниренко не проходит в стартовый состав Имада Ашура и провел в текущем сезоне за "Полесье" всего 7 матчей, в которых забил 1 гол.