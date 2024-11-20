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Хавбек Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ
Богдан Кушниренко переедет в Черкассы
polissyafc.com
29-летний хавбек "
Как сообщает ТаТоТаке, футболист уже подписал предварительный контракт с ЛНЗ.
Напомним, что Кушниренко не проходит в стартовый состав Имада Ашура и провел в текущем сезоне за "Полесье" всего 7 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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