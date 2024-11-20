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Шахтер не рассчитывает на Назарину и готов продать хавбека за сумму "с шестью нолями"
Вот только продадут ли?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "
Как сообщает ТаТоТаке, донецкий клуб готов продать игрока, однако при этом повесил на хавбека ценник с "шестью нулями".
Напомним, что 27-летний футболист в текущем сезоне провел за "горняков" всего два матча без результативных действий.
Также стоит отметить, что СМИ в последние время стали писать об интересе "Шахтера" к опорнику "Александрии" Ивану Калюжному.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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